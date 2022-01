Resistenza Casearia – Milano

(Di domenica 9 gennaio 2022)Piazza XXIV Maggio – Mercato Coperto – 20136Tel. 02/35982848 Sito Internet: Tipologia: negozio di formaggi Prezzi: calici di vino da 5€, taglieri da 12€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTA Dasi trovano alcuni tra i migliori formaggi della città. Questa bottega, insieme a Macelleria popolare e a Panificio Italiano situati sempre alla Darsena, è una delle “creature” di Giuseppe Zen ideatore di Mangiari di Strada ormai chiuso da tempo. Oltre all’acquisto di ottimi “caci”, qui è possibile fermarsi per mangiare o per fare un aperitivo insolito. L’offerta è di alta qualità e comprende anche una piccola selezione di formaggi francesi, mentre per l’Italia si trovano pure alcuni presidi Slow Food e micro-produzioni di nicchia. ...

