Renzi contro Speranza e il suo consigliere | basta isterismi | diamo solo i numeri delle terapie intensive

"Chi oggi si avventura in previsioni catastrofiste fa del male al Paese". Durissimo il giudizio di Matteo Renzi, nella sua enews, a proposito di chi diffonde allarmismo sulla pandemia. Renzi: diamo solo il numero delle terapie intensive occupate Chi lo fa – incalza il leader di Italia Viva – "non dice la verita'. La verita' e' molto semplice. A fine marzo 2020 c'erano piu' di 80mila contagiati e 4.000 persone in terapia intensiva. Oggi i contagiati sono oltre venti volte quelli di allora: in Italia sono oltre 1milione e 600mila. Ma le terapie intensive non sono venti volte piu' occupate, anzi. Oggi i posti occupati in terapia intensiva sono 1.499. Che significa? Che il vaccino salva la vita. Il numero di contagiati e' venti volte piu' ...

