Real Madrid-Valencia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Liga 2021 2022

(Di sabato 8 gennaio 2022) A sei giorni dalla sconfitta esterna nella prima partita dell’anno contro il Getafe, ilospita al Bernabeu ilnella sfida valida per la 20esima giornata della. I Blancos di Carlo Ancelotti sono chiamati a vincere per non rischiare di essere raggiunti dal Siviglia, lontano cinque punti, mentre gli ospiti andranno a caccia di tre punti importanti per agganciare la zona Europa. Appuntamento alle ore 21 di questa sera. L’incontro sarà trasmesso intv esu DAZN. SportFace.

Elenco delle partite previste per oggi sabato 8 gennaio 2022: trasferta per il Barcellona, turno casalingo per il. Juventus e Milan si affrontano per l'atto finale del trofeo femminile Spagna e Italia protagoniste di questo sabato 8 gennaio . Da una parte troviamo un nuovo turno di Liga , il 20esimo ...Commenta per primo In passato sia la Juventus che il Milan avevano provato ad acquistarlo dalma ora che il suo contratto è in scadenza a fine stagione con le Merengues e che non sarà rinnovato, su Isco è piombato a sorpresa un nuovo club. Si tratta secondo AS della Fiorentina con ...Non si tratta ancora di una trattativa calda, ma viola e Real Madrid sono pronti ad un accordo se ci dovessero essere le condizioni con lo spagnolo pronto ad accettare questa sfida La Fiorentina ...Il giocatore, invece, è rimasto a Madrid alla corte di Carlo Ancelotti questa estate ma, ora che il suo contratto con i Blancos è in scadenza a fine stagione, il suo nome è tornato ad essere protagoni ...