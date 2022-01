Real Madrid-Valencia | le formazioni ufficiali | torna Vinícius

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sfida numero 196 in totale tra, uno dei confronti più interessanti del massimo campionato spagnolo (di seguito le). I blancos arrivano a questa partita dopo la sconfitta inattesa contro il Getafe nella prima uscita ufficiale del 2022: un ko che ha interrotto la serie positiva di Benzema e compagni dopo 11 partite. Le merengues conservano comunque il primo posto, ma il Siviglia è distante solo cinque punti e peraltro ha una gara in meno rispetto al. Gennaio intenso per la squadra di Ancelotti che tre giorni fa ha vinto in trasferta per 1-3 contro l’Alcoyano (club di terza serie) nei sedicesimi di Coppa del Re e mercoledì affronterà il Barcellona per la semifinale della Supercoppa di Spagna. La vincente affronterà in finale Athletic ...

Advertising

sportface2016 : #RealMadridValencia, le formazioni ufficiali - dora_mrrs : Real Madrid Algerie Benzema France ou Espagne - 23PierMorra88 : @APesciarelli @AzzoJacopo Allora la storiella del Real Madrid se lè inventata , oppure se anche fosse vero ha scelt… - 23PierMorra88 : @Echoes41502167 @JuveNelCuore88 @AzzoJacopo Amico vedi che cè una differenza abissale tra campionato e champions ,… - zazoomblog : Real Madrid-Valencia le probabili formazioni: Ancelotti vuole rialzarsi con Benzema - #Madrid-Valencia #probabili -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Corriere dello Sport

...45 Southampton - Brentford 21:00 Everton - Leicester BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Zenit - ASVEL 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos 19:00 Crvena Zvezda -Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 19:...Stando a quanto riporta il Mirror in prima pagina, il bomber norvegese ora al Borussia Dortmund avrebbe deciso di andare a giocare per il. La squadra di Ancelotti - che nel frattempo sta ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Valencia, match valido per la 20esima giornata della Liga 2021/2022. Dopo la brutta partenza nel nuovo anno con la sconfitta per 1-0 contro il Getafe, i blancos ...Ore bollenti per il futuro di uno dei centravanti più ambiti in Europa. In Inghilterra non hanno dubbi sul futuro di Erling Haaland. Stando a quanto riporta il Mirror in prima pagina, il bomber norveg ...