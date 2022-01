Real Madrid-Valencia 4-1, Benzema e Vinicus fanno volare Ancelotti. Fuga dei blancos (Di domenica 9 gennaio 2022) Benzema e Vinicius Jr. trascinano il Real Madrid che adesso è sempre più capolista della Liga. Ancelotti asfalta il Valencia Leggi su mediagol (Di domenica 9 gennaio 2022)e Vinicius Jr. trascinano ilche adesso è sempre più capolista della Liga.asfalta il

Advertising

Eurosport_IT : L'arbitro concede un calcio di rigore dubbio al Real Madrid. Il Valencia twitta così ?? #RealMadridValencia |… - jleonidasbrr : RT @DiMarzio: .@realmadrid I Karim #Benzema raggiunge i 300 gol con il Real: come lui solo @Cristiano, @RaulGonzalez e Alfredo #DiStefano ??… - fra80liccardo : RT @delinquentweet: Il Valencia sembra aver preso con molta serenità il rigore assegnato al Real Madrid. - YoussoufSouma23 : RT @totalcristiano: Most goals for Real Madrid: • Cristiano Ronaldo (451). • Raul (323). • Di Stefano (308). • Benzema (300). Karim Benze… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Benzema e Vinicius asfaltano il Valencia. Il Real di Ancelotti si rialza subito -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Rullo Real Madrid sul Valencia: Benzema fa 301 coi Blancos ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Rullo Real Madrid sul Valencia: Benzema fa 301 coi Blancos. Doppietta per il francese, vola Ancelotti 4 - 1 del Real Madridi al Valencia dopo il passo falso col Getafe di inizio 2022. I Blancos si impongono ...

Fulham, tre big europee su un gioiello portoghese Commenta per primo Secondo Tribalfootball , Liverpool , Chelsea e Real Madrid vogliono Fabio Carvalho , talento portoghese che si libererà a zero dal Fulham a giugno.

Dall'Inghilterra: "Haaland ha scelto il Real Madrid" Corriere dello Sport Real Madrid-Valencia 4-1, Benzema e Vinicus fanno volare Ancelotti. Fuga dei blancos Benzema e Vinicius Jr. trascinano il Real Madrid che adesso è sempre più capolista della Liga. Ancelotti asfalta il Valencia ...

Liga, Real Madrid-Valencia 4-1: doppietta di Benzema che fa 301 gol in maglia Merengue LIGA - Una doppietta di Benzema e una di Vinicius rilanciano il Real Madrid dopo il ko a sorpresa di inizio anno col Getafe. La squadra di Ancelotti torna a +8 ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Rullosul Valencia: Benzema fa 301 coi Blancos. Doppietta per il francese, vola Ancelotti 4 - 1 delMadridi al Valencia dopo il passo falso col Getafe di inizio 2022. I Blancos si impongono ...Commenta per primo Secondo Tribalfootball , Liverpool , Chelsea evogliono Fabio Carvalho , talento portoghese che si libererà a zero dal Fulham a giugno.Benzema e Vinicius Jr. trascinano il Real Madrid che adesso è sempre più capolista della Liga. Ancelotti asfalta il Valencia ...LIGA - Una doppietta di Benzema e una di Vinicius rilanciano il Real Madrid dopo il ko a sorpresa di inizio anno col Getafe. La squadra di Ancelotti torna a +8 ...