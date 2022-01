Raoul Bova, la malattia entrata in casa: ecco le sue condizioni (Di sabato 8 gennaio 2022) La moglie di Raoul Bova comunica sui social la sua malattia. Rocio Munoz Morales e le sue condizioni di salute Uno degli attori più importanti che si è sempre distinto per essersi presentato in modo eccellente e molto professionale. Tant’è, che ha preso parte come sostituto diretto di Terence Hill all’interno di Don Matteo. Questo la dice lunga nel suo lavoro come sia considerato Raoul Bova ed apprezzato professionalmente. Ma non solo. Infatti sappiamo molto bene quanto sia seguito. Infatti vanta una schiera di fan incredibile che lo segue e lo supporta in ogni situazione. E questo continua anche nella vita privata condividendo moltissime foto insieme alla sua amata Rocio Munoz Morales. Raoul Bova e l’attrice spagnola stanno ... Leggi su topicnews (Di sabato 8 gennaio 2022) La moglie dicomunica sui social la sua. Rocio Munoz Morales e le suedi salute Uno degli attori più importanti che si è sempre distinto per essersi presentato in modo eccellente e molto professionale. Tant’è, che ha preso parte come sostituto diretto di Terence Hill all’interno di Don Matteo. Questo la dice lunga nel suo lavoro come sia consideratoed apprezzato professionalmente. Ma non solo. Infatti sappiamo molto bene quanto sia seguito. Infatti vanta una schiera di fan incredibile che lo segue e lo supporta in ogni situazione. E questo continua anche nella vita privata condividendo moltissime foto insieme alla sua amata Rocio Munoz Morales.e l’attrice spagnola stanno ...

