Quirinale, scouting Berlusconi a 360 gradi (Di sabato 8 gennaio 2022) Posso farcela… Silvio Berlusconi è convinto di potersi giocare le sue carte per il Quirinale dalla quarta votazione in poi attraverso una metodica ‘campagna elettorale’ a 360 gradi, pescando voti nella ‘terra di mezzo’ del Misto, soprattutto tra gli ex Cinque stelle, ma anche a sinistra, a cominciare da Italia Viva. Non a caso, fanno notare fonti azzurre, Antonio Tajani, numero due di Fi, oggi ha citato proprio Matteo Renzi, spiegando che bisogna guardare le prossime mosse dell’ex segretario del Pd per districarsi nel risiko del Colle: ”Oltre ai numeri del centrodestra ci sono quelli del gruppo misto che saranno decisivi. Poi bisognerà vedere cosa farà Renzi…”. Tra gli azzurri c’è chi assicura che il confronto con i renziani resta aperto e chi scommette che il Cav e l’ex rottamatore si siano sentiti durante le vacanze per uno scambio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Posso farcela… Silvioè convinto di potersi giocare le sue carte per ildalla quarta votazione in poi attraverso una metodica ‘campagna elettorale’ a 360, pescando voti nella ‘terra di mezzo’ del Misto, soprattutto tra gli ex Cinque stelle, ma anche a sinistra, a cominciare da Italia Viva. Non a caso, fanno notare fonti azzurre, Antonio Tajani, numero due di Fi, oggi ha citato proprio Matteo Renzi, spiegando che bisogna guardare le prossime mosse dell’ex segretario del Pd per districarsi nel risiko del Colle: ”Oltre ai numeri del centrodestra ci sono quelli del gruppo misto che saranno decisivi. Poi bisognerà vedere cosa farà Renzi…”. Tra gli azzurri c’è chi assicura che il confronto con i renziani resta aperto e chi scommette che il Cav e l’ex rottamatore si siano sentiti durante le vacanze per uno scambio ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: La deputata di Forza Italia fa scouting per Silvio [L'intervista di Giacomo Salvini] - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: La deputata di Forza Italia fa scouting per Silvio [L'intervista di Giacomo Salvini] - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La deputata di Forza Italia fa scouting per Silvio [L'intervista di Giacomo Salvini] - salvini_giacomo : RT @fattoquotidiano: La deputata di Forza Italia fa scouting per Silvio [L'intervista di Giacomo Salvini] - Ariel48536344 : RT @fattoquotidiano: La deputata di Forza Italia fa scouting per Silvio [L'intervista di Giacomo Salvini] -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale scouting Quirinale, scouting Berlusconi a 360 gradi Silvio Berlusconi è convinto di potersi giocare le sue carte per il Quirinale dalla quarta ...di Forza Italia avrebbe chiesto ai suoi deputati e senatori contattati in questi giorni di fare scouting ...

C'eravamo tanto Amato - Verrà per fare il punto con i suoi e con gli alleati in vista della partita per il Quirinale. Si ... Da qui la costante attività di scouting a caccia di potenziali grandi elettori . Un'attività che non ...

Quirinale, scouting Berlusconi a 360 gradi Adnkronos Quirinale, Berlusconi a Roma la prossima settimana per fare il punto La prossima settimana Silvio Berlusconi sarà a Roma per fare il punto della situazione con i suoi e gli alleati, in vista della partita del Quirinale, che entrerà nel vivo il 24 gennaio, quando avrann ...

Quirinale, scouting Berlusconi a 360 gradi Posso farcela... Silvio Berlusconi è convinto di potersi giocare le sue carte per il Quirinale dalla quarta votazione in poi attraverso una metodica 'campagna elettorale' a 360 gradi, pescando voti ne ...

Silvio Berlusconi è convinto di potersi giocare le sue carte per ildalla quarta ...di Forza Italia avrebbe chiesto ai suoi deputati e senatori contattati in questi giorni di fare...Verrà per fare il punto con i suoi e con gli alleati in vista della partita per il. Si ... Da qui la costante attività dia caccia di potenziali grandi elettori . Un'attività che non ...La prossima settimana Silvio Berlusconi sarà a Roma per fare il punto della situazione con i suoi e gli alleati, in vista della partita del Quirinale, che entrerà nel vivo il 24 gennaio, quando avrann ...Posso farcela... Silvio Berlusconi è convinto di potersi giocare le sue carte per il Quirinale dalla quarta votazione in poi attraverso una metodica 'campagna elettorale' a 360 gradi, pescando voti ne ...