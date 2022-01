Quirinale, Berlusconi a Roma la prossima settimana per fare il punto (Di sabato 8 gennaio 2022) La prossima settimana Silvio Berlusconi sarà a Roma per fare il punto della situazione con i suoi e gli alleati, in vista della partita del Quirinale, che entrerà nel vivo il 24 gennaio, quando avranno inizio le votazioni per il successore di Sergio Mattarella. Allo stato, assicurano fonti parlamentari, non è stato ancora convocato un vertice di centrodestra anche se girava voce di un incontro venerdì a Villa Grande. All’ultimo summit del 23 dicembre scorso i leader della coalizione si erano lasciati con l’impegno di vedersi a ridosso della direzione del Pd prevista il 13 gennaio. Il Cav, raccontano, potrebbe lasciare agli altri la prima mossa, e vedere Lega e Fdi solo dopo che i Dem avranno detto la loro su come impostare il percorso di elezione del nuovo capo dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) LaSilviosarà aperildella situazione con i suoi e gli alleati, in vista della partita del, che entrerà nel vivo il 24 gennaio, quando avranno inizio le votazioni per il successore di Sergio Mattarella. Allo stato, assicurano fonti parlamentari, non è stato ancora convocato un vertice di centrodestra anche se girava voce di un incontro venerdì a Villa Grande. All’ultimo summit del 23 dicembre scorso i leader della coalizione si erano lasciati con l’impegno di vedersi a ridosso della direzione del Pd prevista il 13 gennaio. Il Cav, raccontano, potrebbe lasciare agli altri la prima mossa, e vedere Lega e Fdi solo dopo che i Dem avranno detto la loro su come impostare il percorso di elezione del nuovo capo dello ...

