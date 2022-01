Quanta benzina si può acquistare col proprio stipendio? Ecco i paesi dove conviene. E in Italia… (Di sabato 8 gennaio 2022) Su Reddit è sempre ora di statistiche, e questa volta ne salta all’occhio una parecchio interessante e controversa. La statistica riguarda solo i paesi europei e mostra, secondo una mappa a zone colorate, il potere d’acquisto mensile per la benzina. Scendendo più nei dettagli, è stata calcolata la quantità di benzina acquistabile mensilmente in base agli stipendi netti mensili. L’aspetto trovato interessante da diversi utenti di Reddit, è che lo studio tiene conto delle differenze di salario tra stato e stato e del potere d’acquisto di esso, più che del costo della benzina in sé. I dati riguardanti i prezzi della benzina sono aggiornati al 27 Dicembre 2021, mentre i salari mensili sono stati calcolati tra i dati recuperati tra il 2018 e il 2021, tranne per la Finlandia, i cui dati sui ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 gennaio 2022) Su Reddit è sempre ora di statistiche, e questa volta ne salta all’occhio una parecchio interessante e controversa. La statistica riguarda solo ieuropei e mostra, secondo una mappa a zone colorate, il potere d’acquisto mensile per la. Scendendo più nei dettagli, è stata calcolata la quantità diacquistabile mensilmente in base agli stipendi netti mensili. L’aspetto trovato interessante da diversi utenti di Reddit, è che lo studio tiene conto delle differenze di salario tra stato e stato e del potere d’acquisto di esso, più che del costo dellain sé. I dati riguardanti i prezzi dellasono aggiornati al 27 Dicembre 2021, mentre i salari mensili sono stati calcolati tra i dati recuperati tra il 2018 e il 2021, tranne per la Finlandia, i cui dati sui ...

Advertising

rainiero43 : @LaPiramide__ @Smartitina Tu consenti che ti venga consentito. Ora per il vax o guarigione, domani per quanta benzi… - nadia_giobbi : @turano_annarosa Quanta verità,uomini che per fare benzina si mettono il guantino?????? - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: Ci siamo. Dobbiamo vedere quanta benzina abbiamo ancora. Un po' più cinici avanti. #JuveNapoli - MarcoDiMaro : Ci siamo. Dobbiamo vedere quanta benzina abbiamo ancora. Un po' più cinici avanti. #JuveNapoli - ReErthu : @AlbertEinstein perché poi uno Si gioca pure la m****** di ripetere sempre le stesse cose ne abbiamo parlato vuoi m… -