Quali sanzioni rischiano gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale (Di sabato 8 gennaio 2022) La sanzione per ultra 50enni non in regola al 1° febbraio. Dal 15 febbraio multa fino 1.500 euro per chi accederà nel luogo di lavoro privo di certificazione verde rafforzata Leggi su ilsole24ore (Di sabato 8 gennaio 2022) La sanzione per ultra 50enni non in regola al 1° febbraio. Dal 15 febbraio multa fino 1.500 euro per chi accederà nel luogo di lavoro privo di certificazione verde rafforzata

Advertising

fisco24_info : Quali sanzioni rischiano gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale: La sanzione per ultra 50enni non in re… - franser_real : Entra in vigore l'obbligo vaccinale: le nuove regole e le sanzioni - stefaniaespos19 : RT @salvini_giacomo: Palazzo Chigi manda una nota per precisare quali saranno le sanzioni per gli over 50 non vaccinati. Poi conferma che l… - Stampregimental : RT @giornalettismo: Solamente #100euro? Non proprio. Quali sono le sanzioni previste dal decreto dopo l'introduzione dell'#ObbligoVaccinale… - VinceIT : @CottarelliCPI Ma che cosa dice!?! Quali interessi dell'alta finanza sono in gioco? I contagi non interessano, inte… -