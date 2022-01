Pubblicato il decreto con l'obbligo vaccinale per gli over 50 e le nuove multe (Di sabato 8 gennaio 2022) Il decreto, Pubblicato la scorsa notte in Gazzetta Ufficiale ( clicca QUI per il testo completo ), introduce in particolare l'estensione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 a partire, come detto, ... Leggi su infovercelli24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Illa scorsa notte in Gazzetta Ufficiale ( clicca QUI per il testo completo ), introduce in particolare l'estensione dell'per gli50 a partire, come detto, ...

