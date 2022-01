Psicologi e 007 L’Agenzia svedese contro le fake news

Leggi su formiche

(Di sabato 8 gennaio 2022) Laa è anche questione di sicurezza nazionale. Ne è convinta la Svezia, che il primo gennaio ha inaugurato l’“Agenzia per la difesaca”. Obiettivo: “Salvaguardare la nostra società democratica e aperta, l’informazione libera e l’indipendenza della Svezia”, spiega il sito. Non si tratta di psicoanalisi ma di un progetto che è unico nel suo genere in Europa, ha spiegato il governo guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. La struttura sarà snella – partirà con quarantasei dipendenti – e avrà sede nelle città di Karlstad e Solna. A guidarla come direttore generale Henrik Landerholm, ex ufficiale dell’esercito e già ambasciatorenegli Emirati Arabi Uniti. Lavorerà 24 h al giorno con una sola missione: “Identificare, analizzare, riconoscere e prevenire un’influenza maligna sull’informazione o campagne di ...