Psg, Wijnaldum è scontento e medita l’addio: Arsenal alla finestra (Di sabato 8 gennaio 2022) Non sta andando come sperato l’esperienza al Paris Saint-Germain per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è approdato in Francia in estate ma, secondo Sky Sports, si starebbe già guardando intorno. Tra le possibili destinazione c’è la Premier League, pronto a riaccoglierlo dopo la parentesi al Liverpool. La squadra maggiormente interessata sarebbe l’Arsenal, con il tecnico Mikel Arteta desideroso di accogliere il calciatore. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Non sta andando come sperato l’esperienza al Paris Saint-Germain per Georginio. Il centrocampista olandese è approdato in Francia in estate ma, secondo Sky Sports, si starebbe già guardando intorno. Tra le possibili destinazione c’è la Premier League, pronto a riaccoglierlo dopo la parentesi al Liverpool. La squadra maggiormente interessata sarebbe l’, con il tecnico Mikel Arteta desideroso di accogliere il calciatore. SportFace.

