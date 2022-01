Prime nevicate dell’anno per il Lazio: diramata l’allerta meteo per il 9 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica 9 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità – si legge – e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica 92022, e per le successive 24-36 ore si prevedonoa quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del. “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità – si legge – e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramatomento del Sistema di Protezione Civile ...

