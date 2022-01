Prima pagina Corriere dello Sport | Draghi a Gravina | “Chiudete gli stadi”

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Decreto bucato: effetti nulli su ricoveri e vaccini ?? - repubblica : Buongiorno con la prima pagina di oggi #6gennaio - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #8gennaio: #banda ultralarga, debutto flop. #Inflazione Ue al 5%,… - akhetaton11 : RT @Avvenire_Nei: La prima pagina di oggi - ChiccoParigi : RT @ilRomanistaweb: La prima pagina dell'8 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Prima pagina

Pianeta Milan

"Calcio al Covid, urge un rigore di Draghi", titolava ieri mattina Tuttosport nelladei Tempi Supplementari. E in giornata Draghi si è metaforicamente presentato sul dischetto ... lasfida ...Ma visto che ormai il clima è da scontro tra bande, dalla suaFacebook risponde il deputato Dimitri Coin, ex segretario provinciale della Legadi passare in Parlamento: 'Senza scendere ..."Juve no gol, no Champions ", si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport evidenziando che i bianconeri non segnavano così poco da addirittura 22 anni. Allegri ha fredda d ...Il Covid mette di nuovo a dura prova il calcio italiano. "Chiudete gli stadi", titola il Corriere dello Sport, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Draghi chiama ...