Prenotazione e somministrazione del vaccino anti Covid: ecco date e orari per la dose booster ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Terza dose anche per i ragazzi nella fascia di età tra 12 e 15 anni: il ministero ha autorizzato la somministrazione del siero di rinforzo e nelle Marche sarà possibile prenotare da lunedì 10 ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Terzaanche per inella fascia di età tra 12 e 15: il ministero ha autorizzato ladel siero di rinforzo e nelle Marche sarà possibile prenotare da lunedì 10 ...

Advertising

infoiteconomia : Prenotazione e somministrazione del vaccino anti Covid: ecco date e orari per la dose booster ai ragazzi tra i 12 e… - ilmattinodisici : Covid, al via campagna “booster” per target 12-15 anni: da domani prenotazioni: Covid: da domani scatta la prenotaz… - MDiretta : Covid, al via campagna 'booster' per target 12-15 anni: da domani le prenotazioni Da domani scatta la prenotazione… - SiciliaTV : Scatta sabato 8 gennaio scatta la prenotazione perla somministrazione della terza dose 'booster'... #covid… - ScrivoLibero : Da domani scatta la prenotazione per la somministrazione della terza dose 'booster' destinata alla fascia 12-15 ann… -