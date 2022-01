Posticipare il rientro a scuola di 15 giorni? “Assurdo e pericoloso”. Una preside di Bergamo spiega perché non firma l’appello alla Dad (Di sabato 8 gennaio 2022) Di Maria Amodeo, Dirigente scolastico dell’Istituto Giulio Natta di Bergamo - Scrivo per poter dare voce a quei colleghi che condividono la necessità del normale rientro in classe dei bambini, ragazzi, giovani tra il 7 e il 10 gennaio (secondo l’adeguamento del calendario scolastico deliberato dai consigli d’Istituto). Scrivo anche per quei colleghi che, come me, hanno giudicato la raccolta firme dei dirigenti scolastici sul posticipo di ulteriori 15 giorni Assurdo quanto pericoloso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Di Maria Amodeo, Dirigente scolastico dell’Istituto Giulio Natta di- Scrivo per poter dare voce a quei colleghi che condividono la necessità del normalein classe dei bambini, ragazzi, giovani tra il 7 e il 10 gennaio (secondo l’adeguamento del calendario scolastico deliberato dai consigli d’Istituto). Scrivo anche per quei colleghi che, come me, hanno giudicato la raccolta firme dei dirigenti scolastici sul posticipo di ulteriori 15quanto. L'articolo .

