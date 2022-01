Più utili al premier che ai cittadini. Quattro mesi di bitcoin legali in El Salvador (Di sabato 8 gennaio 2022) A Quattro mesi esatti dall’introduzione del bitcoin a El Salvador, più di 96 mila dollari sarebbero già stati rubati, tramite truffe informatiche, da almeno 50 wallet di altrettanti cittadini Salvadoregni. I problemi di sicurezza, però, non sembrano creare grossi grattacapi alle autorità. Il presidente Bukele tira dritto. E twitta regolarmente con una retorica che occhieggia a quella usata un secolo fa da Lenin: “El Salvador è la scintilla che sta avviando la rivoluzione”. Il governo è sicuro: le monete fiat (euro, dollaro, sterlina ecc.) saranno presto sostituite dalle criptovalute. D’altronde, arrivate a questo punto, le autorità di San Salvador, la capitale, non hanno molte alternative: “Bukele ha introdotto il bitcoin coerentemente ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Aesatti dall’introduzione dela El, più di 96 mila dollari sarebbero già stati rubati, tramite truffe informatiche, da almeno 50 wallet di altrettantiegni. I problemi di sicurezza, però, non sembrano creare grossi grattacapi alle autorità. Il presidente Bukele tira dritto. E twitta regolarmente con una retorica che occhieggia a quella usata un secolo fa da Lenin: “Elè la scintilla che sta avviando la rivoluzione”. Il governo è sicuro: le monete fiat (euro, dollaro, sterlina ecc.) saranno presto sostituite dalle criptovalute. D’altronde, arrivate a questo punto, le autorità di San, la capitale, non hanno molte alternative: “Bukele ha introdotto ilcoerentemente ...

