Pioli può sorridere: c'è l'accordo con il giocatore!

Pioli può sorridere, arriva la prima bella notizia di questo mercato di riparazione. L'accordo tra la dirigenza del Milan e Rafael Leao è stato raggiunto, l'attaccante prolungherà il suo contratto in rossonero. Il calciatore sarebbe in scadenza nel 2024, ma le prestazioni più che convincenti che sta sfornando a ripetizione hanno convinto il Milan ad un adeguamento.

Il procuratore dell'attaccante portoghese, Jorge Mendes, sarà a breve in Italia. Per il giocatore, che ad oggi, guadagna 1.5 di stipendio, pronto un contratto da 4 milioni annui.

SEMPREFMILAN : RT @MilanPress_it: ??? #Pioli: 'È vero che abbiamo palleggiato bene contro la Roma, ma è altrettanto vero che il Venezia ci verrà a prendere… - MartinSa1988 : ????#VeneziaMilan - ???#Pioli: 'Rebic è un attaccante forte che ha qualità e aggressività. Può far bene sia da punta… - MilanPress_it : ??? #Pioli: 'È vero che abbiamo palleggiato bene contro la Roma, ma è altrettanto vero che il Venezia ci verrà a pre… - SEMPREFMILAN : RT @la_rossonera: ??? #Pioli: '#RafaelLeão si sta avvicinando al 100%, ancora non può esserlo. Avrà bisogno di altro minutaggio. Credo debba… - la_rossonera : ??? #Pioli: '#RafaelLeão si sta avvicinando al 100%, ancora non può esserlo. Avrà bisogno di altro minutaggio. Credo… -