Piazza Libertà, prime riparazioni alle guarnizioni ma scale mobili ancora ferme (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Piazza della Libertà: avviata l'opera di manutenzione in relazione al cattivo stato delle guarnizioni superficiali. I lunghi e spessi nastri di gomma sembrano seriamente compromessi in più punti. Nel pomeriggio di sabato 8 gennaio circa 30 metri di guarnizione erano stati ricoperti con una sostanza compatta di colore nero. Probabilmente gomma liquida industriale. In attesa del tempo necessario per l'asciugatura, la striscia è apparsa segnalata alla men peggio. Di strisce da riparare ve ne sono, però, tantissime. Intanto, nei pressi, le due scale mobili continuano a non funzionare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

