Peru' | case danneggiate a causa del forte terremoto che ha colpito la capitale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peru case

Agenzia ANSA

Diverse persone, in preda al panico, nella capitale peruviana hanno abbandonato le lorotremanti in un paese che risulta altamente sismico. 8 gennaio 2022' L'epidemia di Covid - 19 ha reso orfani circa 98.000 bambini in Perù, ha annunciato il ... con oltre 13 milioni di abitanti, autorizzando l'uscita dalle propriesolo per ragioni essenziali. ...I residenti di Santa Clara, alla periferia di Lima, fanno il conto dei danni tra le macerie vicino alle proprie case, insieme agli agenti di ...Contagi in rapido aumento ma decessi ridotti del 3% nell'ultima settimana . Giappone verso un nuovo stato emergenza. In Perù 98mila orfani per la pandemia. A Hong Kong, decine politici in quarantena d ...