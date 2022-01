Perinetti | «Il boom di stranieri ha tolto spazio ai nostri giovani Punto su…»

(Di sabato 8 gennaio 2022) Giorgio, ex Ds del Siena, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla situazione in Italia e sul mercato Giorgioha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Covid, mercato e: COVID – «Non solo problemi economici, ma grande incertezza in questa situazione. Vedremo come andrà l’incontro con il Governo mercoledì. Magari c’è uno slancio per una chiusura più movimentata del mercato, serve anche coraggio.» MERCATO – «Noi siamo esterofili, ma è difficile ora che i giocatori possano cambiare a metà stagione. Dall’America arrivano sempre meno talenti. Una volta pescavamo tanto in Brasil. Ora i loro big non emigrano più. Dobbiamo anticipare i tempi e puntare sui giocatori quando sono nei loro club più piccoli.» ITALIA – «Ilha ...

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport riguardo il calciomercato: "Il boom di stranieri ha tolto spazio ai nostri, ed è un peccato. Mi fa p ...