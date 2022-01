"Perché i padroni del capitalismo farmaceutico festeggiano": Diego Fusaro, agghiacciante teoria del complotto (Di sabato 8 gennaio 2022) Più che propaganda no-vax, è una tempesta no-vax. Si parla di quanto accade sul profilo Twitter di Diego Fusaro, il filosofo in prima linea contro il vaccino, contro il green pass, contro il governo, contro Mario Draghi e, verrebbe da dire, contro il buonsenso. Sempre pronto a fomentare teorie del complotto, ecco che nelle ultime ore si lancia ad affermare: "E i padroni del capitalismo farmaceutico festeggiano!". E Perché mai? Presto detto: il là per simile sparata glielo dà un titolo del Corriere.it, rilanciato su Instagram, che recita: "Serviranno richiami vaccinali per sempre contro il Covid?", dove il "per sempre" è evidenziato in verde. Non un'asserzione, ma una domanda, un quesito a cui si cerca risposta. Ma Fusaro di dubbi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Più che propaganda no-vax, è una tempesta no-vax. Si parla di quanto accade sul profilo Twitter di, il filosofo in prima linea contro il vaccino, contro il green pass, contro il governo, contro Mario Draghi e, verrebbe da dire, contro il buonsenso. Sempre pronto a fomentare teorie del, ecco che nelle ultime ore si lancia ad affermare: "E idel!". Emai? Presto detto: il là per simile sparata glielo dà un titolo del Corriere.it, rilanciato su Instagram, che recita: "Serviranno richiami vaccinali per sempre contro il Covid?", dove il "per sempre" è evidenziato in verde. Non un'asserzione, ma una domanda, un quesito a cui si cerca risposta. Madi dubbi non ...

Advertising

AccanConfeserce : RT @marioerdrago: @michele_geraci 5. Il Parlamento italiano, inginocchiato verso le grandi lobby del paese, il quale approva Euro, Mes, Pnn… - piamtavigna : @fiorella328 In Italia non siamo padroni di niente? Non paggi un bollo ti fanno il fermo amministrativo. Non paghi… - RebeccaMilani2 : @CorinziaMonfort La sinistra ha paura del #Draghivattene, perché non ha un’alternativa da proporre, e nemmeno i vot… - Benjo36888305 : @SuperErmy @erretti42 Perchè cura gli interessi economici del Sistema. I padroni dei giornali sono parte di quel Si… - Cosrdrio : @vadoaberlino @Ticinonline Ma perché non state zitti Siete voi responsabili di quanto sta accadendo .Non volete… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché padroni Alaves - Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici Anche perché, i padroni di casa, non attraversano un momento sicuramente positivo. Sì, hanno fermato la Real Sociedad, ma una vittoria manca addirittura dalla tredicesima giornata contro il Levante. ...

Coppa Italia Serie D, si conclude agli ottavi il cammino del Caldiero Al 15′ della ripresa padroni di casa di nuovo avanti: filtrate di Delcarro per Russo , che si gira di prima intenzione e trova doppietta e gol del 2 - 1. I gialloverdi non demordono e al 31&...

Per padroni inesperti ecco le razze di cane ideali per vivere in appartamento perché si adattano facilmente Proiezioni di Borsa Anche, idi casa, non attraversano un momento sicuramente positivo. Sì, hanno fermato la Real Sociedad, ma una vittoria manca addirittura dalla tredicesima giornata contro il Levante. ...Al 15′ della ripresadi casa di nuovo avanti: filtrate di Delcarro per Russo , che si gira di prima intenzione e trova doppietta e gol del 2 - 1. I gialloverdi non demordono e al 31&...