Per il costituzionalista Cheli l'obbligo vaccinale a 50 anni non ha basi scientifiche (Di sabato 8 gennaio 2022) L'ex vicepresidente della Corte costituzionale commenta la decisione del governo. «La situazione che stiamo vivendo in queste ore mette in rilievo l’interesse collettivo e il provvedimento diventa costituzionalmente fondato» osserva. «Ma l'obbligo per tutti, a mio avviso, sarebbe la soluzione più ragionevole». Per il giurista, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e già al vertice dell’Autorità garante per le comunicazioni, «il decreto legge in tema di vaccino obbligatorio per gli ultra-cinquantenni, pur rimanendo nel solco del dettato costituzionale, potrebbe dare il via a ricorsi in sede giurisdizionale per lesione dei profili di costituzionalità». Originario di Arezzo, classe 1934, Enzo Cheli, primo allievo di Paolo Barile a Siena con cui si laureò nel 1956, è professore emerito di Diritto costituzionale a Firenze. Ha insegnato la ... Leggi su panorama (Di sabato 8 gennaio 2022) L'ex vicepresidente della Corte costituzionale commenta la decisione del governo. «La situazione che stiamo vivendo in queste ore mette in rilievo l’interesse collettivo e il provvedimento diventa costituzionalmente fondato» osserva. «Ma l'per tutti, a mio avviso, sarebbe la soluzione più ragionevole». Per il giurista, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e già al vertice dell’Autorità garante per le comunicazioni, «il decreto legge in tema di vaccino obbligatorio per gli ultra-cinquantenni, pur rimanendo nel solco del dettato costituzionale, potrebbe dare il via a ricorsi in sede giurisdizionale per lesione dei profili di costituzionalità». Originario di Arezzo, classe 1934, Enzo, primo allievo di Paolo Barile a Siena con cui si laureò nel 1956, è professore emerito di Diritto costituzionale a Firenze. Ha insegnato la ...

Advertising

fattoquotidiano : Valerio Onida, costituzionalista: “Quelle contro il Covid sono vaccinazioni fortemente raccomandate, in un’ottica r… - EugenioCardi : Livio Paladin, grande costituzionalista, Presidente della Corte Costituzionale, affermò che la Costituzione italian… - AdamartArt : @SalvatoreMirag7 Emerito Costituzionalista che lotta per i beni comuni contro il neoliberismo sfrenato. Ti linko il… - RCorraz72 : @fleinaudi @InOndaLa7 @La7tv Se lo dice un costituzionalista come #Cassese, qualche domanda me la farei! Lockdown… - Kick57624616 : RT @OrtigiaP: 'Siamo alla costrizione! per il grande costituzionalista #Ainis la libertà è in pericolo. Vulnus democratico sull'habeas corp… -