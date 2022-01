Pensione anticipata legge Fornero, resterà anche nel 2023? (Di sabato 8 gennaio 2022) La Pensione Fornero resterà anche nel 2023? Nessuna certezza ma possiamo fare delle ipotesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Lanel? Nessuna certezza ma possiamo fare delle ipotesi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione anticipata legge Fornero, resterà anche nel 2023? - marcotabor : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Io non voglio fare polemiche ma l'avevo contattata dopo il 15/10/2021 per un mio pr… - mariateresaro16 : RT @alessan47586283: Gestione De Benedetti. In sostanza una settantina di dipendenti sarebbero stati appositamente demansionati e trasferit… - rumba15342942 : RT @alessan47586283: Gestione De Benedetti. In sostanza una settantina di dipendenti sarebbero stati appositamente demansionati e trasferit… - tbslonelyx : “ritorna al tuo paese” però lo ripeti madonna ma vai in pensione anticipata #gfvip -