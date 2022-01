Pattinaggio di velocità | l’Italia conquista due bronzi agli Europei

(Di sabato 8 gennaio 2022) In attesa delle gare olimpiche di Pechino, ildisu ghiaccio propone glia Heerenven, e il 2022 della pista lunga italiana parte con il botto. Nella prima giornata di gare della competizione continentale, sul mitico ghiaccio olandese della Thialf, la squadra azzurradue mede, idel Team Pursuit maschile e di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri. (foto@Fisg/Facebook) Così si conferma di alto profilo, nonostante i pesanti carichi di lavoro delle ultime settimane, la stagione delguidata del commissario tecnico Maurizio Marchetto, dall’allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris, olimpionico di Torino 2006, e arrivano le prime dopo le ottime prestazioni in Coppa del ...

La prima giornata degli Europei in pista lunga (per la terza volta dedicati alle singole distanze), a meno di un mese dal via dell'Olimpiade di Pechino, regala due bronzi all'Italia del c.t. Maurizio ...