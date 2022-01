Patrizia Pellegrino parla a Signorini dopo aver annunciato una rivolta al GF Vip | “Gli italiani sono arrabbiati”

Leggi su biccy

(Di sabato 8 gennaio 2022) Avete presente laannunciata daper ribellarsi alle cattiverie dette da Katia Ricciarelli? Ricordate la voglia dell’attrice di andare al centro del palco per bloccare Alfonsoe protestare contro la cantante? Bene, vi faccio uno spoiler: non è accaduto nulla di tutto ciò. Ieri sera il conduttore è entrato nella casa del GF Vip per bacchettare tutti i vipponi, ma ha deciso di non squalificare nessuno. In qualche modo il direttore di Chi ha anche spiegato da dove arrivano certi discorsi problematici della Ricciarelli esembraapprezzato l’intervento di. “Quello che abbiamo visto non è stato bello. In ogni caso io spero per davvero che il tuo discorso abbia cambiato gli animi. Perché ...