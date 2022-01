Patriarca ortodosso Porfirije sostiene Djokovic: “Sai chi sei, i serbi pregano per te” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Patriarca ortodosso serbo Porfirije ha dedicato un post su Instagram a Novak Djokovic, attualmente in una complessa situazione per quanto concerne gli Australian Open 2022. Il numero 1 al mondo non è vaccinato e non può teoricamente partecipare allo Slam d’inizio anno, sebbene avesse presentato una richiesta d’esenzione medica alla vaccinazione; prima accettata e poi respinta dai responsabili. Di seguito le parole di Porfirije, utili come sostegno alla causa del tennista di Belgrado: “Le sofferenze che si attraversano a Natale passeranno; domani rimarrà soltanto un’impercettibile ombra. Dio è grande e sai bene chi sei, grande con il suono della campana di Nemanjic. Milioni di serbi ortodossi pregano per te, come noi. Possano il calore e l’amore della grotta di ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilserboha dedicato un post su Instagram a Novak, attualmente in una complessa situazione per quanto concerne gli Australian Open 2022. Il numero 1 al mondo non è vaccinato e non può teoricamente partecipare allo Slam d’inizio anno, sebbene avesse presentato una richiesta d’esenzione medica alla vaccinazione; prima accettata e poi respinta dai responsabili. Di seguito le parole di, utili come sostegno alla causa del tennista di Belgrado: “Le sofferenze che si attraversano a Natale passeranno; domani rimarrà soltanto un’impercettibile ombra. Dio è grande e sai bene chi sei, grande con il suono della campana di Nemanjic. Milioni diortodossiper te, come noi. Possano il calore e l’amore della grotta di ...

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: In occasione del Natale ortodosso - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: In occasione del Natale ortodosso - monicasalazar13 : RT @RaiNews: In occasione del Natale ortodosso - blogandy2022 : RT @RaiNews: In occasione del Natale ortodosso - RaiNews : In occasione del Natale ortodosso -