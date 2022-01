Paolini: «Dopo il Vajont, racconto il costo nascosto del benessere» (Di sabato 8 gennaio 2022) «Che cosa lega i roghi della foresta amazzonica all'aumento di posti in terapia intensiva per Covid? La prima puntata de La fabbrica del mondo tenta di rispondere a questa domanda». Dalla sua casa di Mira, in provincia di Venezia, Marco Paolini spiega che cosa racconterà oggi alle 21,30 nella sua nuova trasmissione su Rai3. «È un tentativo di ragionare sulle cose, è una storia complessa che mette in relazione quello che sta succedendo a noi con una storia più lunga, l'ecologia» spiega l'attore veneto, diventato celebre con il monologo teatrale Vajont 9 ottobre '63 - Orazione civile. La prima puntata della sua trasmissione racconta il mondo contemporaneo su temi come il saccheggio delle risorse naturali, il cambiamento climatico e l'evoluzione della specie. E li mette in relazione, grazie anche a un dialogo con il saggista David Quammen, autore di ... Leggi su panorama (Di sabato 8 gennaio 2022) «Che cosa lega i roghi della foresta amazzonica all'aumento di posti in terapia intensiva per Covid? La prima puntata de La fabbrica del mondo tenta di rispondere a questa domanda». Dalla sua casa di Mira, in provincia di Venezia, Marcospiega che cosa racconterà oggi alle 21,30 nella sua nuova trasmissione su Rai3. «È un tentativo di ragionare sulle cose, è una storia complessa che mette in relazione quello che sta succedendo a noi con una storia più lunga, l'ecologia» spiega l'attore veneto, diventato celebre con il monologo teatrale9 ottobre '63 - Orazione civile. La prima puntata della sua trasmissione racconta il mondo contemporaneo su temi come il saccheggio delle risorse naturali, il cambiamento climatico e l'evoluzione della specie. E li mette in relazione, grazie anche a un dialogo con il saggista David Quammen, autore di ...

