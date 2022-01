Palestina occupata | dove anche un parco giochi è obiettivo dei coloni israeliani

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il racconto - testimonianza si legge tutto d'un fiato. Con una emozione crescente, così come la rabbia e il dolore. Ali Awad è un attivista per i diritti umani, laureato in letteratura inglese e ...

Quello che segue è un viaggio nellae violentata dai coloni israeliani. Il racconto ''Ho bisogno di un posto per giocare, papà', mi dice mia figlia di sette anni, Daliah " scrive ...Le reliquie dei Magi tra Milano e Colonia Nel 614 lafudai Persiani guidati da Re Cosroe II e distrussero quasi tutte le chiese cristiane, risparmiando la Basilica della Natività ...Ali Awad è un attivista per i diritti umani, laureato in letteratura inglese e scrittore, e vive a Tuba, nelle colline di Hebron Sud , in Cisgiordania. Quello che segue è un viaggio nella Palestina oc ...Ramallah-Quds Press e PIC. All'alba di giovedì, un giovane palestinese è stato investito e ucciso da un colono che guidava ad alta velocità, mentre si ...