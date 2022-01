Palermo, Santana l’11 uomo: l’ex capitano aiuta Baldini nell’emergenza coronavirus (Di sabato 8 gennaio 2022) Mario Alberto Santana ha aiutato il Palermo di Silvio Baldini a svolgere la canonica sessione d'allenamento del venerdì, portata avanti con soli 10 effettivi in campo Leggi su mediagol (Di sabato 8 gennaio 2022) Mario Albertohato ildi Silvioa svolgere la canonica sessione d'allenamento del venerdì, portata avanti con soli 10 effettivi in campo

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Santana Palermo, gruppo decimato: Santana 'torna in campo' ... più il supporto di Santana: Baldini deve al momento accontentarsi di questo in attesa di notizie migliori sulle negativizzazioni degli altri calciatori. Intanto molti calciatori del Palermo si ...

Palermo - Bari, le probabili formazioni: possibile il ritorno di Scavone a centrocampo ... mentre al San Nicola il punteggio fu di 2 - 2 con il Bari che recuperò le reti segnate dall'ex Floriano e da Santana grazie a Mercurio e Perrotta. Come arriva il Palermo Emergenza a centrocampo per ...

Palermo, scoppia un focolaio in squadra: diversi positivi al Covid - Ilovepalermocalcio ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Palermo, Santana l’11 uomo: l’ex capitano aiuta Baldini nell’emergenza coronavirus Mario Alberto Santana ha aiutato il Palermo di Silvio Baldini a svolgere la canonica sessione d'allenamento del venerdì, portata avanti con soli 10 effettivi in campo ...

Serve… l’undicesimo, Santana torna in campo L’articolo di Benedetto Giardina sottolinea come Santana non ci ha pensato due volte e vista la situazione di emergenza, ha rimesso gli scarpini. Ne mancava uno per arrivare a 1 ...

