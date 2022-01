Palermo, bare insepolte: indagato il sindaco Orlando (Di sabato 8 gennaio 2022) Da persona informata sui fatti il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è passato a indagato per omissione d’atti d’ufficio per la vicenda delle bare insepolte che sono ormai circa 900. Dal 2020 prima per una vicenda di mazzette che coinvolse l’ex direttore del cimitero dei Rotoli, Cosimo De Roberto, (c’è la richiesta di giudizio per 10 indagati) poi per le first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 8 gennaio 2022) Da persona informata sui fatti ildi, Leoluca, è passato aper omissione d’atti d’ufficio per la vicenda delleche sono ormai circa 900. Dal 2020 prima per una vicenda di mazzette che coinvolse l’ex direttore del cimitero dei Rotoli, Cosimo De Roberto, (c’è la richiesta di giudizio per 10 indagati) poi per le first appeared on il Mattino di Sicilia.

