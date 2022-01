Pakistan | 21 le vittime della tempesta di neve

Advertising

tfnews_t : #Pakistan: almeno 21 le vittime intrappolate sotto la #neve #cronaca #maltempo #esteri #estero #news #tfnews… - Blackhawlk007 : RT @InformazioneA: #Pakistan #ClimateEmergency #Muree, località a 30 km da #Islamabad è stata colpita da una nevicata eccezzionale (che è… - InformazioneA : #Pakistan #ClimateEmergency #Muree, località a 30 km da #Islamabad è stata colpita da una nevicata eccezzionale (c… - b_castiello : Per la prima volta nella storia del Pakistan la corte suprema di Giustizia è presieduta da una donna #AyeshaMalik… - LorenzoNannetti : RT @CafeGeopolitico: #Turkmenistan: scontro a fuoco tra guardie di frontiera e talebani al confine afghano. Circostanze ancora poco chiare,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan vittime

... in un enorme ingorgo stradale causato da decine di migliaia di visitatori che si accalcavano nella citta' di Murree, in, per vedere l'insolito fenomeno atmosferico. 8 gennaio 2022Considerata una sentenza storica per il. Nadeem Samson era stato incarcerato per una disputa sul pagamento della cauzione d'affitto.decisione potrebbe fungere da precedente per altreSono almeno 21 le persone che hanno perso la vita a causa della forte tempesta di neve, in un enorme ingorgo stradale causato da decine di ...Il ministro ha affermato che le auto sono rimaste bloccate nella stazione sciistica, per la forte nevicata che ha finito per immobilizzare molti mezzi. Il ministro dell’Interno, lo sceicco Rashid Ahme ...