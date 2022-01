Oroscopo Capricorno domani 9 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 8 gennaio 2022) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 9 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. La domenica che attende voi amici del Capricorno sembra essere interessata da una pessima Luna dissonante che creerà parecchi malumori e tensioni nella maggior parte delle sfere. Nel frattempo, però, Venere sembra essere eccellente, regalandovi ottimi momenti di unione con il partner! Sul lavoro un qualche progetto sarà preda di numerosi dubbi, magari lasciatelo perdere. Leggi l’Oroscopo del 9 gennaio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. La domenica che attende voi amici delsembra essere interessata da una pessima Luna dissonante che creerà parecchi malumori e tensioni nella maggior parte delle sfere. Nel frattempo, però, Venere sembra essere eccellente, regalandovi ottimi momenti di unione con il partner! Sulun qualche progetto sarà preda di numerosi dubbi, magari lasciatelo perdere. Leggi l’del 9peri ...

