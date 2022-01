Obbligo vaccinale per over 50 esteso alla terza dose. Il decreto ha effetto: prime somministrazioni triplicate (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Obbligo vaccinale per gli over 50 riguarderà anche la erza dose . La novità è inserita nel nuovo decreto anti - Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Che ha già dato i suoi frutti: ieri balzo ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) L'per gli50 riguarderà anche la erza. La novità è inserita nel nuovoanti - Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Che ha già dato i suoi frutti: ieri balzo ...

Advertising

borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - _starseed : RT @GioGar72: #DraghiVattene con l'obbligo vaccinale hai passato il segno ... dopo le menzogne che hai raccontato a tutti! Sei il politico… - Love____unicorn : RT @ImolaOggi: Covid, il 'garante della Costituzione' firma il decreto per l'obbligo vaccinale agli over 50 Leggi ?? -