Obbligo vaccinale, da oggi via a controlli e multe. Il governo: "Non sono da 100 euro, ma più alte" (Di sabato 8 gennaio 2022) Rapida impennata dei contagi Covid in tutta Italia, dove la situazione epidemiologica è in "netto peggioramento". Intanto è entrato in vigore oggi il decreto legge con l'Obbligo vaccinale per gli over 50 e il super green pass per i luoghi di lavoro in questa fascia d'età. Nelle ultime 24 ore sono stati 108.304 i nuovi contagi da coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 223, in crescita rispetto a ieri. Cresce il numero dei ricoveri nei reparti ordinari (+764, 15.591) e nelle terapie intensive (+32, 1.499). "In questo momento i casi sicuramente ci preoccupano, ma l'attenzione più grande dobbiamo metterla sui nostri ospedali, sull'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, e per questo è fondamentale ridurre il numero dei non vaccinati, perché ...

