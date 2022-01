Obbligo e Green pass, a Cagliari i No vax contro il governo: «Ci vogliono segregare come gli ebrei» – Il video (Di sabato 8 gennaio 2022) Circa 500 persone si sono riunite davanti al palazzo del Consiglio regionale e altre 200 sotto il comune di Cagliari per partecipare alle manifestazioni previste per oggi in tutta Italia contro gli ultimi provvedimenti del governo per arginare la quarta ondata della pandemia di Covid, tra cui l’Obbligo vaccinale per tutte le persone di età pari o superiore ai 50 anni, entrato in vigore da oggi. Tra i presenti alcuni indossavano cartelli al collo con la scritta «ebreo», mentre altri tuonavano: «Ci vogliono segregare, ci sono persone che devono essere curate e non possono partire» (perché sprovviste di Super Green pass che dal 10 gennaio diventerà obbligatorio su tutti i mezzi pubblici locali e nazionali, ndr). Secondo i promotori della protesta «molti ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Circa 500 persone si sono riunite davanti al palazzo del Consiglio regionale e altre 200 sotto il comune diper partecipare alle manifestazioni previste per oggi in tutta Italiagli ultimi provvedimenti delper arginare la quarta ondata della pandemia di Covid, tra cui l’vaccinale per tutte le persone di età pari o superiore ai 50 anni, entrato in vigore da oggi. Tra i presenti alcuni indossavano cartelli al collo con la scritta «ebreo», mentre altri tuonavano: «Ci, ci sono persone che devono essere curate e non possono partire» (perché sprovviste di Superche dal 10 gennaio diventerà obbligatorio su tutti i mezzi pubblici locali e nazionali, ndr). Secondo i promotori della protesta «molti ...

