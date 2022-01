Obbligo di vaccino per over 50: il testo del decreto (Di sabato 8 gennaio 2022) Sanzione di 100 euro per gli over 50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario; che, a decorrere dall’1 febbraio, non hanno completato il “ciclo vaccinale primario”; o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 8 gennaio 2022) Sanzione di 100 euro per gli50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario; che, a decorrere dall’1 febbraio, non hanno completato il “ciclo vaccinale primario”; o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - StefanoSabati17 : RT @Fortipiuchemai: ?? RIASSUMENDO : mettono l' obbligo su un siero sperimentale che diventerà vaccino nel 2023 !! La Disubbidienza è vita - MargaretCal1 : RT @CLiVaToscana: Questa signora è una maestra sospesa da lavoro per l’obbligo di #vaccino da parte del #governodeimigliori . Una vergogna… -