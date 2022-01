Nuovo nome per l’attacco del Napoli: piace il calciatore dell’Eredivisie! (Di sabato 8 gennaio 2022) Quest’oggi dovrebbe arrivare l’annuncio di Lorenzo Insigne al Toronto, dopo che il club di MLS ha lanciato l’inequivocabile indizio. Il Napoli si vede costretto dunque a dare la caccia al suo sostituto in vista del mercato estivo. L’obiettivo è quello di puntare su calciatori giovani che possano alleggerire il monte ingaggi, fa sapere Il Roma. Sarebbe tornato d’attualità il nome di Everton Soares, esterno offensivo di proprietà del Benfica e già seguito dalla società azzurra negli anni scorsi. Un tentativo sarà fatto, anche se la richiesta del club lusitano si attesta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un Nuovo nome spunta invece dall’Eredivisie, dove piace – secondo la medesima fonte – Luis Sinisterra, attaccante di proprietà del Feyenoord. Il suo profilo è seguito anche dal Sassuolo, alla ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Quest’oggi dovrebbe arrivare l’annuncio di Lorenzo Insigne al Toronto, dopo che il club di MLS ha lanciato l’inequivocabile indizio. Ilsi vede costretto dunque a dare la caccia al suo sostituto in vista del mercato estivo. L’obiettivo è quello di puntare su calciatori giovani che possano alleggerire il monte ingaggi, fa sapere Il Roma. Sarebbe tornato d’attualità ildi Everton Soares, esterno offensivo di proprietà del Benfica e già seguito dalla società azzurra negli anni scorsi. Un tentativo sarà fatto, anche se la richiesta del club lusitano si attesta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Unspunta invece dall’Eredivisie, dove– secondo la medesima fonte – Luis Sinisterra, attaccante di proprietà del Feyenoord. Il suo profilo è seguito anche dal Sassuolo, alla ...

