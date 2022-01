Nuovo decreto Covid in vigore da oggi Quarantena | scuola | green pass | obbligo vaccinale | il testo integrale

Advertising

petergomezblog : Coronavirus, i professori bocciano la ‘didattica mista’ prevista dal nuovo decreto in caso di positività nelle clas… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Mattarella ha firmato il nuovo decreto Covid #covid - fattoquotidiano : “Il nuovo decreto Draghi? Temo che sia troppo tardi' L'intervista al presidente di Gimbe, @Cartabellotta, di… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: “Il nuovo decreto Draghi? Temo che sia troppo tardi' L'intervista al presidente di Gimbe, @Cartabellotta, di @StefanoC… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: “Il nuovo decreto Draghi? Temo che sia troppo tardi' L'intervista al presidente di Gimbe, @Cartabellotta, di @StefanoC… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ildel Governo sulle è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi . Dalle norme sulla , passando per l'introduzione dell', fino al conseguente divieto d'accesso ai ...Dopo le polemiche scoppiate negli ultimi giorni per il silenzio da parte del premier Mario Draghi per non aver spiegato al Paese ilvarato martedì scorso - che prevede l'obbligo vaccinale per gli over 50 già a partire da oggi - Palazzo Chigi oggi fa sapere che lunedì il Presidente del Consiglio terrà una conferenza ...Il nuovo decreto del Governo sulle misure anti-Covid è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi. Dalle norme sulla quarantena, passando ...Il nuovo decreto del Governo sulle misure anti-Covid è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi. Dalle norme sulla quarantena, passando ...