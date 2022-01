Nuovi posti di terapia intensiva Covid attivati e altri in arrivo, ma a pagarne il prezzo è Chirurgia: interventi a rischio (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Il resistere all'ennesimo urto del Covid si paga. A caro prezzo. Ieri sono stati attivati altri cinque posti di terapia intensiva a Torrette , dove per ora sono 20 in tutto, e due al Salesi . ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Il resistere all'ennesimo urto delsi paga. A caro. Ieri sono staticinquedia Torrette , dove per ora sono 20 in tutto, e due al Salesi . ...

