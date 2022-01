Novak Djokovic avrebbe ricevuto l’esenzione dal vaccino in Australia per aver avuto la COVID-19 a dicembre, hanno detto i suoi avvocati (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tennista serbo Novak Djokovic avrebbe ottenuto l’esenzione dal vaccino per poter disputare gli Australian Open di Melbourne dopo aver avuto il coronavirus a dicembre, hanno detto alla stampa i suoi avvocati. l’esenzione sarebbe quindi stata motivata dalla positività al Leggi su ilpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tennista serboottenutodalper poter disputare glin Open di Melbourne dopoil coronavirus aalla stampa isarebbe quindi stata motivata dalla positività al

Advertising

GuidoDeMartini : ????COMPLIMENTI ALL’AUSTRALIA! CHE BLOCCANDO il N1 Novak Djokovic in aeroporto, dopo avergli concesso di partecipare… - Corriere : Il cerchio magico di Djokovic: dal padre che lo paragona a Gesù, all’attrazione per guru e santoni - HuffPostItalia : Papà Djokovic: 'Novak è Spartacus del nuovo mondo, è come Gesù' - mspini2 : RT @Agenzia_Ansa: Il tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione contro il Covid-19 perché ha contratto i… - FedericaFlajani : RT @GuidoDeMartini: ???? LA FRANCIA ???? aspetta il campione Novak Djokovic ?? #Djokovic ???????????? -