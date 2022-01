‘Non autorizzo Facebook/Meta a usare le mie immagini e messaggi’, il post virale: ecco cosa cambia realmente (Di sabato 8 gennaio 2022) “Non autorizzo Facebook/Meta a usare le mie immagini e messaggi”: quanti dei vostri amici (o siete addirittura voi a farlo?) in questi giorni stanno mettendo nella propria bacheca un messaggio con queste parole? Dopo la trasformazione interna al colosso di Mark Zuckerberg che ha trasformato le sue società – Facebook, Instagram e Whatsapp – riunendole sotto il nome di Meta (anche se poi ogni social mantiene per il pubblico il suo nome originario affiancato a quello nuovo), sono tante le “leggende” che iniziano a circolare, suffragate anche da quelle che sono invece regole reali e che coinvolgono invece i media che utilizzano immagini coperte da copyright e quindi su cui bisogna rilasciare licenza. La bufala: “Non autorizzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) “Nonle miee messaggi”: quanti dei vostri amici (o siete addirittura voi a farlo?) in questi giorni stanno mettendo nella propria bacheca un messaggio con queste parole? Dopo la trasformazione interna al colosso di Mark Zuckerberg che ha trasformato le sue società –, Instagram e Whatsapp – riunendole sotto il nome di(anche se poi ogni social mantiene per il pubblico il suo nome originario affiancato a quello nuovo), sono tante le “leggende” che iniziano a circolare, suffragate anche da quelle che sono invece regole reali e che coinvolgono invece i media che utilizzanocoperte da copyright e quindi su cui bisogna rilasciare licenza. La bufala: “Non...

