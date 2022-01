Noi di Centro, Mastella nomina i vertici liguri del suo nuovo partito (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’organizzazione nelle regioni italiane di Noi Di Centro, il partito guidato da Clemente Mastella. Questa volta il segretario nazionale di NDC ha nominato i vertici del movimento in liguria. Segretario regionale è stato scelto Loriano Isolabella, presidente regionale Marco Padovani. “Stiamo organizzando il partito in tutte le regioni, riscontro grande attenzione ed entusiasmo per Noi Di Centro”, ha affermato il leader Clemente Mastella che ringrazia “Isolabella e Padovani per l’impegno che profonderanno per il radicamento del partito in liguria”. Loriano Isolabella ha un lunghissimo curriculum politico e professionale. E’ consigliere comunale a Varese ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’organizzazione nelle regioni italiane di Noi Di, ilguidato da Clemente. Questa volta il segretario nazionale di NDC hato idel movimento ina. Segretario regionale è stato scelto Loriano Isolabella, presidente regionale Marco Padovani. “Stiamo organizzando ilin tutte le regioni, riscontro grande attenzione ed entusiasmo per Noi Di”, ha affermato il leader Clementeche ringrazia “Isolabella e Padovani per l’impegno che profonderanno per il radicamento delina”. Loriano Isolabella ha un lunghissimo curriculum politico e professionale. E’ consigliere comunale a Varese ...

