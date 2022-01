“Noi adulti delle serali al gelo con le finestre aperte, ma non consentono la Dad” (Di sabato 8 gennaio 2022) Una studentessa che frequenta di una scuola serale di Bergamo ci scrive dopo aver letto l’articolo sul Liceo Mascheroni al freddo, nel tentativo di portare a galla i disservizi e le contraddizioni nelle scuole serali in epoca Covid. Purtroppo, fin dall’inizio dell’emergenza, il governo ha continuato ad applicare alle scuole serali i protocolli pensati per i licei diurni, solo perché di pari grado. Ciò significa che già da metà ottobre in aula indossiamo cappotto, berretto e guanti per studiare. Da protocollo siamo obbligati a svolgere le lezioni con le finestre aperte. Ma – in inverno, con il gelo notturno, fino alle 23, in enormi aule deserte – questo equivale a studiare all’addiaccio. Da mesi che moriamo letteralmente di freddo. Vorrei capire come è possibile che, data la nostra situazione, non sia ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Una studentessa che frequenta di una scuola serale di Bergamo ci scrive dopo aver letto l’articolo sul Liceo Mascheroni al freddo, nel tentativo di portare a galla i disservizi e le contraddizioni nelle scuolein epoca Covid. Purtroppo, fin dall’inizio dell’emergenza, il governo ha continuato ad applicare alle scuolei protocolli pensati per i licei diurni, solo perché di pari grado. Ciò significa che già da metà ottobre in aula indossiamo cappotto, berretto e guanti per studiare. Da protocollo siamo obbligati a svolgere le lezioni con le. Ma – in inverno, con ilnotturno, fino alle 23, in enormi aule deserte – questo equivale a studiare all’addiaccio. Da mesi che moriamo letteralmente di freddo. Vorrei capire come è possibile che, data la nostra situazione, non sia ...

Teatro del Lido, nel week end: "Da Lontano, chiusa sul rimpianto" scritto e diretto da Lucia Calamaro (AGR) Sabato 8 gennaio ore 21 e domenica 9 ore 17.30 al teatro del Lido (via delle Sirene 22)Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni presentano in collaborazion ...

