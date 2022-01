No Green pass, le voci dalla piazza di Torino: «Meglio senza lavoro che vaccinati. La scuola? Così è un lager» – Il video (Di sabato 8 gennaio 2022) Torino – Sono centinaia i No Green pass che si sono radunati oggi, 8 gennaio, in piazza Castello a Torino per la prima manifestazione dell’anno contro la certificazione verde anti-Covid e soprattutto contro l’obbligo vaccinale per gli over 50. C’è chi non manda più i propri figli in aula definendo la scuola un «lager» («li stanno chiudendo nelle stanze»), chi è sospeso dal lavoro perché non vuole vaccinarsi per alcun motivo. C’è la sanitaria rimasta senza occupazione e il professore che, ormai senza stipendio, dice di rischiare di finire in mezzo alla strada: «Tra 6 mesi termineranno i miei risparmi». Molte le persone senza mascherina in piazza: per qualcuno è inutile o «un sistema ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022)– Sono centinaia i Noche si sono radunati oggi, 8 gennaio, inCastello aper la prima manifestazione dell’anno contro la certificazione verde anti-Covid e soprattutto contro l’obbligo vaccinale per gli over 50. C’è chi non manda più i propri figli in aula definendo laun «» («li stanno chiudendo nelle stanze»), chi è sospeso dalperché non vuole vaccinarsi per alcun motivo. C’è la sanitaria rimastaoccupazione e il professore che, ormaistipendio, dice di rischiare di finire in mezzo alla strada: «Tra 6 mesi termineranno i miei risparmi». Molte le personemascherina in: per qualcuno è inutile o «un sistema ...

