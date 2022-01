No Green Pass in piazza a Torino, nasce il “Movimento di Liberazione Nazionale No Vax”. Attacco a La Stampa: “Giornale di regime” (Di sabato 8 gennaio 2022) Ugo Mattei alla guida dell’ennesimo show pubblico: «Via le mascherine museruola». Le regole a scuola? «Un lager» Leggi su lastampa (Di sabato 8 gennaio 2022) Ugo Mattei alla guida dell’ennesimo show pubblico: «Via le mascherine museruola». Le regole a scuola? «Un lager»

borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - ViaLobotomia : RT @ChanceGardiner: Draghi che ferma Omicron con Green Pass e VACClNO - sabry_vix : @giovann92669360 @PaoloZoccoli Sì ma tanto, se mai fosse sfuggito, il parlamento è l'unico luogo di lavoro dove non… -