Nicolas Cage compie 58 anni e annuncia l'arrivo di un figlio con Riko Shibata (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 7 gennaio 2022 per Nicolas Cage è stato un giorno davvero speciale. Non solo ha compiuto 58 anni, ma ha anche colto l'occasione per dare una splendida notizia: lui e la moglie Riko Shibata aspettano un bambino. A rivelarlo è stato il portavoce dell'attore, che proprio nel giorno del suo compleanno ha dato l'annuncio a People. "Sono davvero euforici, non vedono l'ora di accogliere il bebè", ha dichiarato al magazine. Una notizia che arriva a poco meno di un anno dal matrimonio di Cage con Riko Shibata, la giovane donna giapponese a cui l'attore ha detto sì il 16 febbraio 2021. La loro storia è nata a gennaio 2020, poco prima che la pandemia li costringesse a vivere lontani per diversi mesi. Ma ciò non ha spento il loro amore, anzi:

