Nicola Savino: chi è, età, carriera, Back to school, altezza, figli, chi è la moglie, Instagram

Nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la prima del 2022. Oggi, ospite di Silvia Toffanin, anche il conduttore del nuovo programma di Italia 1 'Back To school' Nicola Savino. Con lui i 'ripetenti' Totò Schillaci e Paola Caruso.

View this post on Instagram

A post shared by Nicola Savino (@nicosavi)

Nicola Savino: chi è, età, carriera, Back to school Italia 1

Nicola Savino è nato a Lucca il 14 novembre del 1967 da padre ingegnere di Foggia e madre farmacista cosentina. Nicola è cresciuto a Metanopoli, una frazione di San Donato Milanese e ha cominciato a lavorare in radio nel 1984 ...

