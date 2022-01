NBA, i risultati della notte (8 gennaio): vincono Bulls, Lakers e Cavaliers. Bene anche Bucks e Mavericks, sconfitta per i Jazz (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sono disputate ben nove partite questa notte per la NBA 2021-2022, con grandissime giocate e risultati interessanti. Andiamo a fare un breve recap, quindi, di quanto accaduto oltrecoeano. Successo per i Philadelphia 76ers (22-16), che sconfiggono i San Antonio Spurs (15-23) per 119-100. I padroni di casa partono subito forte, grazie ad un primo quarto da 39-19 che mette subito il match sui binari giusti. I texani provano a reagire nei quarti successivi, senza però riuscire ad avvicinarsi abbastanza da impensierire i 76ers che si aggiudicano la sfida sfiorando i 20 punti di vantaggio. Joel Embiid segna una doppia doppia con 31 punti e 12 rimbalzi. Seth Curry e Tobias Harris chiudono con 23 punti messi a referto. Tra gli Spurs, invece, 27 punti di Dejonte Murray (insieme a 9 assist) e 17 di Jakob Poeltl. vincono anche ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sono disputate ben nove partite questaper la NBA 2021-2022, con grandissime giocate einteressanti. Andiamo a fare un breve recap, quindi, di quanto accaduto oltrecoeano. Successo per i Philadelphia 76ers (22-16), che sconfiggono i San Antonio Spurs (15-23) per 119-100. I padroni di casa partono subito forte, grazie ad un primo quarto da 39-19 che mette subito il match sui binari giusti. I texani provano a reagire nei quarti successivi, senza però riuscire ad avvicinarsi abbastanza da impensierire i 76ers che si aggiudicano la sfida sfiorando i 20 punti di vantaggio. Joel Embiid segna una doppia doppia con 31 punti e 12 rimbalzi. Seth Curry e Tobias Harris chiudono con 23 punti messi a referto. Tra gli Spurs, invece, 27 punti di Dejonte Murray (insieme a 9 assist) e 17 di Jakob Poeltl....

Gazzetta_NBA : LeBron e Lakers troppo per Gallinari. Bulls e Sixers non si fermano #nba - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: i Lakers superano Gallinari, Giannis batte Durant - AndreaPecchia1 : #NBA, i risultati della notte: i @Lakers superano @gallinari8888 e gli @ATLHawks, Giannis #Antetokounmpo batte Kevi… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: i Lakers superano Gallinari, Giannis batte Durant: LeBron James con 32 punti guida i La… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Successo in rimonta di New York ?? Secondo k.o. consecutivo per i GSW ?? Chris Paul trascina i Suns ?? Ecco i risultati de… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA risultati NBA, risultati della notte: i Lakers superano Gallinari, Giannis batte Durant LeBron James con 32 punti guida i Lakers alla quarta vittoria consecutiva, superando gli Hawks a cui non servono i 13 di Danilo Gallinari. Milwaukee domina il big match sul campo di Brooklyn grazie ai ...

Basket, Nba: New York all'ultimo respiro, Boston finisce ko ... che si è disputato nella notte Nba ed è stato contrassegnata dalla sfida ravvicinata fra Evan ...si sono sbarazzati dei Los Angeles Clippers grazie a una tripla doppia firmata da Chris Paul Risultati: ...

NBA, risultati della notte: i Lakers superano Gallinari, Giannis batte Durant Sky Sport Basket, Nba: New York all'ultimo respiro, Boston finisce ko Il canestro realizzato proprio sul suono della sirena dal canadese Rowan Alexander Barrett jr., meglio noto come R.J.Barrett, ha regalato la vittoria ai New York Knicks nel match contro Boston, che si ...

NBA, All-Star Game 2022: ecco i più votati A breve la NBA si fermerà come di consuetudine per far si che si giochi l’All-Star Game. In queste due settimane la lega ha iniziato a far votare tifosi e appassionati di tutto il mondo e al termine d ...

LeBron James con 32 punti guida i Lakers alla quarta vittoria consecutiva, superando gli Hawks a cui non servono i 13 di Danilo Gallinari. Milwaukee domina il big match sul campo di Brooklyn grazie ai ...... che si è disputato nella notteed è stato contrassegnata dalla sfida ravvicinata fra Evan ...si sono sbarazzati dei Los Angeles Clippers grazie a una tripla doppia firmata da Chris Paul: ...Il canestro realizzato proprio sul suono della sirena dal canadese Rowan Alexander Barrett jr., meglio noto come R.J.Barrett, ha regalato la vittoria ai New York Knicks nel match contro Boston, che si ...A breve la NBA si fermerà come di consuetudine per far si che si giochi l’All-Star Game. In queste due settimane la lega ha iniziato a far votare tifosi e appassionati di tutto il mondo e al termine d ...